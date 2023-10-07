В Совфеде оценили идею Кадырова отменить выборы президента в России

Сенатор Башкин уверен, что Путин выиграл бы предстоящие выборы президента России

Выборы президента в России пока еще не назначены, поэтому рано говорить о каких-либо инициативах по этому поводу. Так идею главы Чечни Рамзана Кадырова об отмене президентских выборов оценил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, его цитирует РИА Новости.

«Выборы не завтра, и пока нет необходимости в каких-то немедленных действиях. Кроме того, такая грандиозная фигура, как наш президент, не нуждается в дополнительных юридических подпорках», — высказался сенатор, предположив, что действующий глава государства Владимир Путин сможет выиграть выборы в любом случае.

Кадыров во время флешмоба в Грозном, который был приурочен ко дню рождения Путина, допустил, что выборы во время спецоперации можно провести, однако нужно ограничиться на них выдвижением единственного кандидата, которым, по мнению Кадырова, должен стать действующий глава государства.