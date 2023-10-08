Россиянам назвали способ вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль

Минэкономразвития: вернуть деньги за тур в Израиль можно в досудебном порядке

Минэкономразвития России объяснило, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль. В ведомстве отметили, что необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору.

«Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору», — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В заявлении, которое направляется туроператору, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития.

В том случае, если туроператор не отвечает и не выходит на связь, «можно сразу направить претензию в суд», сославшись на ту же статью.

8 октября Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль. Кроме того, в ведомстве посоветовали российским туроператорам приостановить продажу туров в страну.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.