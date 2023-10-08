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16:51, 8 октября 2023Путешествия

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль

Фото: Fadi Amun / Reuters

Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве также посоветовали российским туроператорам приостановить продажу туров в Израиль.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что среди заложников боевого крыла палестинского движения ХАМАС могут быть россияне.
Дипломат отметил, что в целом число заложников высокое — говорится о числах около сотни.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Варвара Кошечкина
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