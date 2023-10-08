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13:54, 8 октября 2023Мир

Посол Израиля допустил нахождение россиян среди заложников ХАМАС

Посол Израиля в РФ Бен Цви: среди заложников ХАМАС могут быть россияне

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Среди заложников боевого крыла палестинского движения ХАМАС могут быть россияне. Это допустил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что в целом число заложников высокое — говорится о числах около сотни. «Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее», — добавил Бен Цви.

Ранее посольство Израиля в Вашингтоне заявило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. По данным диппредставительства, выпущено более 5000 ракет, свыше 1800 израильтян пострадали.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Нина Ташевская
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