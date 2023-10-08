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12:19, 8 октября 2023Мир

Генсек Лиги арабских государств приедет в Россию

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт направился с визитом в Москву

Фото: Wang Haizhou / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт приедет в Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Расширенные переговоры состоятся 8 октября. Лавров и генсек ЛАГ обсудят региональные и международные проблемы, в том числе нынешний конфликт Израиля и палестинской группировки ХАМАС.

По данным на 8 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, а еще десятки взяла в плен, сообщил пресс-секретарь армии Даниэль Хагари. По его словам, в настоящее время идут ожесточенные бои в Кфар-Азе — коммуне в южном регионе Израиля.

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