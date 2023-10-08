Глава ЕЦБ раскритиковала экономическую модель Европы

Глава ЕЦБ: экономические модели Европы оказались плохо адаптированы к кризисам

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономические модели, которые применяются в Европе, оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам. Ее слова приводятся на сайте ЕЦБ.

Лагард уточнила, что речь идет в том числе о пандемии коронавирусной инфекции, ситуации вокруг Украины, ускорении инфляции и энергетическом кризисе в Европе. «В течение нескольких лет мир переживает перманентный кризис. Наши модели не были идеально адаптированы к природе этих кризисов», — сказала она.

Глава ЕЦБ добавила, что центральными банками стран Европейского союза (ЕС) не в полной мере учитывались мировые кризисы при составлении своих прогнозов. «Мы усердно работаем над тем, чтобы повысить точность этих прогнозов», — подчеркнула Лагард.

14 сентября Европейский Центральный банк неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до рекордных 4,5 процента годовых. После этого решения аналитики в связи с растущим воздействием ужесточения монетарной политики на внутренний спрос и ухудшением условий международной торговли значительно снизили свои прогнозы экономического роста.