Глава ЕЦБ высказалась о будущем цен на нефть

Глава ЕЦБ Лагард призвала смириться с тем, что цены на нефть останутся высокими

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в беседе с газетой La Tribune Dimanche заявила, что цены на нефть останутся высокими и с этим нужно смириться. Интервью опубликовано на сайте ЕЦБ.

По ее словам, это должно подтолкнуть ЕЦБ к более активной борьбе с изменением климата и к переходу к энергетической структуре, менее зависимой от ископаемого топлива и внешних поставщиков.

Лагард также отметила, что для противостояния климатическим угрозам следует использовать все доступные средства.

Ранее Лагард заявила, что экономические модели, которые применяются в Европе, оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам. Глава Европейского центробанка добавила, что центральными банками стран Европейского союза (ЕС) не в полной мере учитывались мировые кризисы при составлении своих прогнозов.