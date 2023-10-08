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17:12, 8 октября 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ назвал самое страшное оружие России

Пленный боец ВСУ назвал «Солнцепек» самым страшным оружием России на СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские «Солнцепеки» являются самым страшным оружием в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил попавший в плен военнослужащий 56-ой бригады ВСУ Виталий Мельниченко, передает РИА Новости.

«Я не сталкивался с этими "Солнцепеками", но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили», — рассказал он.

В сентябре военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что США мечтают включить российскую огнеметную систему «Солнцепек» в список оружия массового поражения и запретить ее из-за высокой эффективности.

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    Варвара Кошечкина
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