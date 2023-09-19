Полковник назвал российское оружие без «противоядия» в зоне СВО

Полковник Кнутов назвал «Солнцепек» оружием без противоядия

США мечтают включить российскую огнеметную систему «Солнцепек» в список оружия массового поражения и запретить ее из-за высокой эффективности, заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другое российское оружие, от которого Вооруженным силам Украины (ВСУ) и их союзникам сложнее всего защититься в зоне специальной военной операции (СВО).

Военный эксперт сообщил, что украинской армии тяжело отражать атаки беспилотников-камикадзе «Ланцет» и гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Есть еще советская ракета Х-22 «Буря». От нее нет средств защиты, и Украина это официально признала Юрий Кнутов полковник в отставке

«Также у нас есть "Торнадо-С" — это реактивная система залпового огня, но ракеты в ней могут быть неуправляемые, а могут быть управляемые. То есть они наводятся по системе ГЛОНАСС конкретно на цель. Для сравнения: HIMARS стреляет на 80 километров, а "Торнадо-С" на 120 километров. Была даже дуэль между ними, победил "Торнадо-С"», — рассказал Кнутов.

По словам полковника в отставке, практически от всей российской артиллерии невозможно защититься.

«Сейчас пошла на фронт "Коалиция-СВ". Она превосходит все артиллерийские системы блока НАТО по дальности стрельбы, по точности и по скорострельности. Кстати, еще вертолет Ка-52 очень хороший. Во-первых, с ним сложно бороться. Во-вторых, защищенность экипажа высокая. У этого вертолета есть определенное преимущество. Дело в том, что там стоит система защиты от ракет. Был случай, когда под одному из вертолетов выпустили более десятка ракет, и ни одна из них его не поразила. То есть это достаточно серьезное оружие», — добавил он.

Еще у нас есть система «Солнцепек». Американцы даже мечтают включить ее в оружие массового поражения и запретить вообще. Никакого противоядия от нее нет Юрий Кнутов полковник в отставке

16 сентября Минобороны поделилось кадрами удара российского дрона-камикадзе «Ланцет» по танку ВСУ на херсонском направлении боевых действий. Беспилотник врезался в танк, после чего произошел взрыв и техника загорелась.

