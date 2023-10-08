В Германии раскрыли стратегию США по Украине

Гатманн: США потребуют от Зеленского пойти на компромиссы

Вашингтон будет всеми силами призывать президента Украины Владимира Зеленского пойти на компромиссы для прекращения боевых действий, так как Белому дому невыгодно затягивать конфликт до выборов президента США, заявил репортер журнала Stern Моритц Гатманн в эфире немецкого канала Phoenix.

По его словам, США будут всеми способами найти решение для окончания боевых действий, так как действующий глава государства Джо Байден не захочет идти на выборы с неразрешенным конфликтом за спиной. «Я думаю, американцы зимой или в начале следующего года будут настаивать на том, чтобы Зеленский был готов к компромиссам», — раскрыл Гатманн стратегию США.

Журналист отметил, что жители Украины все чаще задумываются о последствиях противостояния с Россией, допуская, что ради восстановления мира лучше уступить земли.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время подтолкнут Украину к переговорам с Россией. По его словам, Вашингтон попытается побудить Киев к примирению.