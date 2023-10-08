Дерипаска обвинил мировых политиков в разжигании войн

Миллиардер Дерипаска заявил, что политики продолжают разжигать войны

Мировые политики продолжают разжигать войны и конфликты, потакая своим жалким амбициям. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска в Telegram-канале.

«Реально пугает то, что в XXI веке мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития. Полыхает уже во всех частях земного шара, летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей. Настоящий кризис глобальной безопасности», — написал он.

По его словам, политики вместо того, чтобы остановить кризис глобальной безопасности, продолжают разжигать конфликты и войны. Он также добавил, что огромные жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы ни геополитикой, ни идеологией, ни религией.

Ранее Дерипаска заявил, что серьезнейшей проблемой, могильным камнем, стоящим на пути развития Руси, является госкапитализм с госбанками, из-за которого средства идут не туда, а расходы слишком велики.