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23:38, 8 октября 2023Мир

Швейцарию назвали пристанищем российских шпионов в Европе

NZZ: в Швейцарии находятся 20 % всех сосредоточенных в Европе шпионов России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария могла стать пристанищем для российских шпионов, по данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND), здесь сосредоточена пятая часть (20 процентов) находящихся в Европе агентов Москвы. Это более чем 80 человек, среди которых могут быть дипломаты, сообщает издание NZZ.

Российские шпионы угрожают внутренней и внешней безопасности страны, заявил депутат нижней палаты парламента Швейцарии — Национального совета — Фабиан Молина. «Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться о том, чтобы они покинули страну», — заявил он.

Однако не все депутаты согласны с такой позицией, поскольку большая часть сбора разведывательной информации является законной. Правительство Швейцарии также не поддерживает идею, кроме того, в стране не практикуется высылка дипломатов, в том числе потому, что власти понимают необходимость поддержания связи с Россией.

Ранее в Федеральном бюро расследований (ФБР) высказались об угрозе российской разведки для США. Согласно заявлению, сотрудники ФБР пытаются «заблокировать, предотвратить и помешать этому всеми возможными способами».

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    Александра Синицына
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