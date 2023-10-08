Совфед объявит дату президентских выборов в декабре

Совфед объявит дату президентских выборов-2024 в декабре

Совет Федерации, вероятно, в декабре объявит дату президенских выборов, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявил сенатор Андрей Климов, передает РИА Новости.

«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре», — отметил Климов.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слухи о возможном скором начале предвыборной кампании.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сам Путин заявлял, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.