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13:30, 8 октября 2023Культура

Участник группы «Руки Вверх» умер в Москве

Клавишник группы «Руки Вверх» Капырин умер в Москве

Кадр: Telegram-канал SHOT

Клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин умер в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Тело музыканта обнаружил его отец 5 октября на Ельнинской улице в Москве. По его словам, у погибшего были проблемы с алкоголем. Телесных повреждений на теле музыканта не было обнаружено.

В настоящий момент полиция прововодит проверку по факту произошедшего.

В марте экстренные службы сообщили о смерти провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Обнаруженное в Волге тело 34-летнего музыканта было опознано.

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