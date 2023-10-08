В Британии заявили о провале израильской разведки

Guardian: внезапное нападение ХАМАС войдет в историю как провал разведки Израиля

Неожиданное нападение ХАМАС в 50-ю годовщину Войны Судного дня навсегда войдет в историю как провал израильской разведки. Такое мнение высказал британский журналист Питер Бомонт в колонке для The Guardian.

Он отметил, что всего за несколько часов десятки боевиков из сектора Газа прорвались через пограничные заграждения в южные районы Израиля. При этом израильские военные оказались совершенно не готовы к этому.

На это также обратил внимание вице-президент Института Ближнего Востока Брайан Катулис, пишет The Wall Street Journal. «Трудно представить провал системы безопасности такого масштаба в новейшей истории Израиля», — заявил он. Катулис также выразил удивление, что никто из союзников Израиля не заметил подготовку ХАМАС к атаке.

7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне».

