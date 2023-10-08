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12:54, 8 октября 2023Россия

В ДНР заявили об использовании против Израиля переданного Киеву оружия

Гагин: против Израиля могут использовать переданное Киеву оружие

Кадр: «Оплот ТВ»

Вооружение НАТО, переданное Киеву, могли перепродать и использовать против израильских солдат. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Стоит заметить, что по иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения», — сказал Гагин. По его словам, украинские военные и чиновники перепродавали оружие террористам по всему миру.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения ХАМАС перешли в наступление.

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    Варвара Кошечкина
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