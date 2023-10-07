Боевики ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на его территорию. Каким был первый день внезапной войны?

ХАМАС атаковал Израиль более чем пятью тысячами ракет

Движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября. Представители ХАМАС заявили, что в ходе военной операции «Потоп Аль-Аксы» выпустили по городам Израиля 5000 ракет, а несколько десятков боевиков проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа.

Поводом к операции ХАМАС назвало нарушение «красных линий» в отношении мечети Аль-Акса. В частности, в этом году израильская полиция неоднократно проводила рейды и облавы на территории мечети.

Боевики ХАМАС взяли в заложники 35 граждан Израиля

В ходе нападения палестинцы захватили более 35 израильских солдат и поселенцев. В ХАМАС заявили, что всех заложников перевезли в сектор Газа и среди них есть офицеры израильской армии.

Армия Израиля подтвердила, что ХАМАС взял в заложники несколько мирных граждан и военных. Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», представители Израиля и палестинских группировок начали переговоры о судьбе израильских граждан.

В ходе нападения палестинцы захватили несколько военных баз

В ХАМАС заявляют, что они атаковали и взяли под контроль несколько военных объектов на территории Израиля в Офакиме, Нетивоте, Реиме и Мишмар Ханегеве, а также ведут ожесточенные бои в Беери и Сдероте. Позже Израиль вернул контроль над базой в Реиме.

В ходе нападения Израиль понес потери в военной технике. Часть палестинцы вывезли с захваченных баз на территорию сектора Газа, а что-то уничтожили на месте. В частности, с помощью дрона был уничтожен один из лучших танков армии Израиля Merkava Mk4. Боевики ХАМАС применили тактику сброса противотанковых боеприпасов с беспилотников.

В Израиле введено чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил набор добровольцев в силы правопорядка. В армию также будут призваны резервисты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и объявил о введении чрезвычайного положения.

Фото: Hatem Moussa/ AP Photo

Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа. Крупнейшие авиакомпании Европы отменили или сократили количество рейсов в Израиль.

Армия Израиля наносит ответные удары по сектору Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт выразил надежду, что 7 октября к концу дня «на территории Израиля уже не будет живых террористов». Он уточнил, что весь юг Израиля оцеплен полицией, спецподразделения действуют более чем в 20 населенных пунктах. К вечеру субботы появились сообщения о том, что израильская армия вернула контроль над большей частью поселений на юге страны у границы с сектором Газа.

Фото: Mohammed Salem / Reuters

ВВС Израиля нанесли удар по двум высотным зданиям в Газе, где находились военные объекты ХАМАС. Под обстрел попал дом лидера военного крыла ХАМАС Яхьи Синвара. Представители группировки в ответ ударили по Тель-Авиву.

В результате боевых действий пострадали сотни человек

По данным властей Израиля на 20:00 субботы 7 октября, погибли по меньшей мере 200 человек, пострадали около полутора тысяч. По сообщениям Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате ударов израильской армии были убиты 232 палестинца и еще 1697 получили ранения.

Фото: Ammar Awad / Reuters

Нападение ХАМАС на Израиль и ответные бомбардировки сектора Газа станут предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, экстренное заседание которого состоится 8 октября по инициативе Бразилии.