Бразилия созовет экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки на Израиль

Бразилия созовет экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки ХАМАС на Израиль

Бразилия созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что осудившая нападение Бразилия стала председательствовать в Совбезе ООН в этом месяце. Кроме того, бразильская сторона выразила солидарность с народом Израиля и подтвердила свою приверженность принципу двух государств.

«Правительство Бразилии вновь заявляет, что нет оправдания применению насилия, особенно в отношении гражданского населения, и призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию ситуации», — заявили в МИД страны.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль призвал созвать Совбез ООН для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Дипломат выразил опасения в связи с возможным началом Израилем «большого нападения на сектор Газа и Западный берег реки Иордан».