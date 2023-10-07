Палестинский дрон уничтожил один из лучших танков Израиля
Дрон уничтожил один из лучших танков армии Израиля Merkava Mk4. Уничтожение техники попало на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».
Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) применили тактику сброса мин с беспилотников. Отмечается, что израильский танк пытался отбить пограничный пункт, который заняли военные ХАМАС.
Merkava Mk4 был принят на вооружение в 2004 году. Он оснащен усовершенствованным комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, который уничтожает атакующие танк ракеты и реактивные гранаты на подлете. В Израиле этот танк называли неуязвимым.
7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Ответственность за удары по Израилю взяло на себя движение ХАМАС. Армия Израиля объявила о сборе резервистов. Помимо ракетных ударов ХАМАС ведет наземную операцию.