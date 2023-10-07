Палестинский дрон уничтожил один из лучших танков Израиля

Момент уничтожения дроном израильского танка Merkava Mk4 попал на видео

Дрон уничтожил один из лучших танков армии Израиля Merkava Mk4. Уничтожение техники попало на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) применили тактику сброса мин с беспилотников. Отмечается, что израильский танк пытался отбить пограничный пункт, который заняли военные ХАМАС.

Merkava Mk4 был принят на вооружение в 2004 году. Он оснащен усовершенствованным комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, который уничтожает атакующие танк ракеты и реактивные гранаты на подлете. В Израиле этот танк называли неуязвимым.

7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Ответственность за удары по Израилю взяло на себя движение ХАМАС. Армия Израиля объявила о сборе резервистов. Помимо ракетных ударов ХАМАС ведет наземную операцию.