Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:13, 7 октября 2023Мир

Удары ВВС Израиля по сектору Газа попали на видео

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Удары нанесены по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа. Одно из них полностью разрушено.

По сообщению канала Al Jazeera, кроме офисов СМИ в башне было более ста жилых квартир. ХАМАС в ответ на разрушение башни пообещал нанести удар по Тель-Авиву.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о попытке Украины ударить по Крыму

    Израиль прекратил поставлять электричество в сектор Газа

    Назван тормозящий рак продукт

    Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа

    Хакеры передали российским силовикам данные об агентурной сети СБУ

    В ХАМАС объяснили атаку на Израиль

    Израиль заявил о нейтрализации палестинских боевиков

    В Совфеде оценили идею Кадырова отменить выборы президента в России

    «Северсталь» разгромила «Сочи» 10:1 в матче КХЛ

    Дима Билан сообщил о скором переезде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости