Удары ВВС Израиля по сектору Газа попали на видео

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Удары нанесены по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа. Одно из них полностью разрушено.

По сообщению канала Al Jazeera, кроме офисов СМИ в башне было более ста жилых квартир. ХАМАС в ответ на разрушение башни пообещал нанести удар по Тель-Авиву.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

