В Израиле сообщили о возвращении контроля над поселениями у границы

ЦАХАЛ вернула контроль над большинством поселений на юге у границы

Израильская армия вернула контроль над большей частью поселений на юге на границе с сектором Газа. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

Уточняется, что Израиль восстановил контроль над населенными пунктами Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз, а также около десятью других.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что ЦАХАЛ вернула контроль над военной базой Реим на юге Израиля, которую ранее захватило исламистское движение ХАМАС.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.