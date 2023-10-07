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22:08, 7 октября 2023Мир

В Израиле сообщили о возвращении контроля над поселениями у границы

ЦАХАЛ вернула контроль над большинством поселений на юге у границы

Фото: Aziz Taher / Reuters

Израильская армия вернула контроль над большей частью поселений на юге на границе с сектором Газа. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

Уточняется, что Израиль восстановил контроль над населенными пунктами Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз, а также около десятью других.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что ЦАХАЛ вернула контроль над военной базой Реим на юге Израиля, которую ранее захватило исламистское движение ХАМАС.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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    Марина Совина
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