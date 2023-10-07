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20:21, 7 октября 2023Мир

В Израиле заявили о возвращении контроля над военной базой на юге страны

Times of Israel: ЦАХАЛ вернула контроль над захваченной ХАМАС военной базой Реим

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль вернул контроль над военной базой Реим на юге страны, ранее захваченной исламистским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия Израиля восстановила контроль над объектом, указано в публикации.

Издание сообщает, что ранее ЦАХАЛ заявила, что противостояние боевикам ведется в 22 точках на юге страны. Военные проверяют населенные пункты, куда проникли боевики.

Новый виток эскалации произошел на Ближнем Востоке 7 октября, когда Израиль объявил о проведении операции в Газе. Этому предшествовал массированный обстрел территории еврейского государства. По данным Минобороны Израиля, ХАМАС выпустил по стране более 2200 ракет.

Ранее ситуацию в секторе Газа прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Во время телефонного разговора с египетским коллегой Самехом Шукри он указал на необходимость прекращения роста напряженности в регионе.

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    Алан Босиков
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