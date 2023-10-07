В Израиле заявили о возвращении контроля над военной базой на юге страны

Times of Israel: ЦАХАЛ вернула контроль над захваченной ХАМАС военной базой Реим

Израиль вернул контроль над военной базой Реим на юге страны, ранее захваченной исламистским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия Израиля восстановила контроль над объектом, указано в публикации.

Издание сообщает, что ранее ЦАХАЛ заявила, что противостояние боевикам ведется в 22 точках на юге страны. Военные проверяют населенные пункты, куда проникли боевики.

Новый виток эскалации произошел на Ближнем Востоке 7 октября, когда Израиль объявил о проведении операции в Газе. Этому предшествовал массированный обстрел территории еврейского государства. По данным Минобороны Израиля, ХАМАС выпустил по стране более 2200 ракет.

Ранее ситуацию в секторе Газа прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Во время телефонного разговора с египетским коллегой Самехом Шукри он указал на необходимость прекращения роста напряженности в регионе.