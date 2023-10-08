В России засомневались в важности газового хаба в Турции

Эксперт Капитонов: не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции

Пока что не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции, газовый хаб в стране можно использовать иначе. Сомнениями насчет проекта поделился аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, передает РИА Новости.

Капитонов считает, что хаб можно использовать в качестве виртуальной площадки, где будут заниматься в первую очередь ценообразованием.

«Самое простое – условно, создается некая виртуальная площадка, как голландский хаб TTF в Европе. Это некая точка ценообразования на границе Турции и Болгарии. Турция выбрасывает туда какие-то объемы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов», — высказался эксперт.

Ранее Капитонов заявлял, что Европа пытается заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки СПГ из США, но их объемов все равно недостаточно, Россия до сих пор может играть роль балансирующего поставщика газа на европейском рынке.