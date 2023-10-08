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19:06, 8 октября 2023Бывший СССР

ВСУ начали подготовку Купянска к обороне

ВСУ начали готовить Купянск к обороне

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить Купянск в Харьковской области к обороне. Об этом сообщил РИА Новости командир отряда «Барс-9».

Он продемонстрировал кадры города, снятые с помощью беспилотника. «Силы у них иссякли, наступление летнее выдохлось, они готовятся только к обороне, больше противник ничего не предпринимает», — рассказал российский военный.

Собеседник агентства также рассказал о попытках ВСУ укрепиться, однако, по его словам, российская авиация и артиллерия уничтожает все цели.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что командование ВСУ приказало держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая. По его словам, на северной части линии фронта ВСУ сосредоточили внимание именно на обороне

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