Пушилин рассказал о круговой обороне Купянска ВСУ

Пушилин: командование ВСУ приказало держать круговую оборону Купянска и Боровой

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, на северной части линии фронта ВСУ сосредоточили внимание именно на обороне. «Перехват был сигналом, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая», — сказал он.

При этом Пушилин подчеркнул, что ведение украинской армией активных наступательных действий не исключается.

Ранее российский разведчик сообщил о взятии в плен под Артемовском двух групп мобилизованных украинских бойцов. Он уточнил, что в плен попали бойцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.