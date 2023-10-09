19-летняя дочь Хайди Клум появилась на публике в прозрачном платье

Популярная манекенщица Лени Клум появилась на публике в откровенном наряде. Снимки опубликовала ее мать, немецкая супермодель и актриса Хайди Клум, на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье длины макси, сквозь прозрачную ткань которого было видно ее кружевное нижнее белье. Волосы инфлюэнсер решила распустить, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров модель выбрала небольшие серьги.

Сама Хайди Клум позировала в мини-платье ярко-розового цвета. С ними также стояла бабушка модели — Эрна.

В августе папарацци сняли Лени Клум в откровенном наряде на отдыхе с возлюбленным в Италии. Манекенщица была запечатлена в коричневом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов.