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08:31, 9 октября 2023Из жизни

Мать четверых детей вышла замуж за племянника подруги на 19 лет моложе себя

Daily Mirror: семья осудила мужчину за отношения с женщиной вдвое старше его

Фото: Samantha Gades / Unsplash

47-летняя мать четверых детей влюбилась в мужчину на 19 лет моложе себя и вышла за него замуж. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дианна Бумер рассказала, что влюбилась в Стивена, племянника ее подруги, когда ему было 19 лет, а ей — 38. По словам женщины, сначала она стала посещать автомобильный клуб, в котором состоит возлюбленный. Дианна катала Стивена на своем джипе по бездорожью, что сблизило их. В тот период женщина переживала развод и самостоятельно воспитывала четверых детей. Дианна предложила Стивену переехать в ее квартиру, чтобы они могли разделить арендную плату. С тех пор пара не расставалась.

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Стивен признался, что сначала столкнулся с осуждением со стороны семьи из-за отношений с женщиной вдвое старше себя. «Моей маме это не очень понравилось. Дианна старше мамы всего на несколько месяцев, поэтому ей это показалось немного странным», — рассказывает он. Родные заявили, что мужчина не сможет воспитывать чужих детей, один из которых старше его на четыре года. Несколько друзей тоже отдалились от мужчины. Однако, как утверждает Стивен, через некоторое время родные и близкие приняли его выбор. Недавно супруги отметили седьмую годовщину свадьбы. В настоящее время они воспитывают четырехлетнего ребенка.

Ранее сообщаось, что жительница Великобритании пожаловалась на насмешки родных и знакомых из-за 15-летней разницы в возрасте между ней и мужем. Женщина познакомилась с будущим супругом, которому тогда было 36 лет, в 21 год.

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    Алиса Удовик
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