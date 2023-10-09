Певица Лолита отказалась от употребления алкоголя во время работы

59-летняя певица Лолита Милявская заявила, что уже долгое время не пьет алкоголь

Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что уже долгое время не пьет алкоголь. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!».

«Я не противник, вы должны понимать. Просто у тебя наступает момент, когда такая степень усталости, если ты себе позволишь что-то, то наутро тебе просто плохо», — рассказала звезда.

59-летняя артистка добавила, что отказалась от употребления спиртного во время работы. Однако она призналась, что может «дать газу» в свободное время, после окончания всех съемок и гастролей.

Ранее солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал о наркотическом срыве, который произошел перед концертом коллектива в Екатеринбурге. Исполнитель рассказал, что в тот день чувствовал себя плохо и попросил организаторов отменить выступление. В этой просьбе ему было отказано, поэтому артист решил употребить запрещенные вещества, чтобы ему полегчало.