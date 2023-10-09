В Петербурге закрыли три «Угрюмочных»

«Фонтанка»: полиция закрыла в Санкт-Петербурге три «Угрюмочных»

Полиция в ходе рейда закрыла в Санкт-Петербурге три бара сети «Угрюмочная» из-за нелегального алкоголя. Об этом стало известно «Фонтанке».

Деятельность приостановили в учреждениях, расположенных на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах.

«Поводом для рейда послужила оперативная информация о том, что в данных заведениях реализуется алкоголь без государственной лицензии», — разъяснили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рамках проверки стражи правопорядка изъяли свыше 300 бутылок с алкоголем неизвестного происхождения. Из помещений также были вывезены контрольно-кассовая техника, товарные чеки, накладные и другие документы.

В ведомстве уточнили, что выручка от продажи незаконного алкоголя превысила миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что кафе «Суши Даром» в Тамбове закрыли из-за отравления 25 человек. До этого пострадавшие заказывали в заведении пиццу, лапшу и суши.

