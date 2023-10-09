Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 9 октября 2023Россия

В Петербурге закрыли три «Угрюмочных»

«Фонтанка»: полиция закрыла в Санкт-Петербурге три «Угрюмочных»

Кадр: Фонтанка.Ру

Полиция в ходе рейда закрыла в Санкт-Петербурге три бара сети «Угрюмочная» из-за нелегального алкоголя. Об этом стало известно «Фонтанке».

Деятельность приостановили в учреждениях, расположенных на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах.

«Поводом для рейда послужила оперативная информация о том, что в данных заведениях реализуется алкоголь без государственной лицензии», — разъяснили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рамках проверки стражи правопорядка изъяли свыше 300 бутылок с алкоголем неизвестного происхождения. Из помещений также были вывезены контрольно-кассовая техника, товарные чеки, накладные и другие документы.

В ведомстве уточнили, что выручка от продажи незаконного алкоголя превысила миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что кафе «Суши Даром» в Тамбове закрыли из-за отравления 25 человек. До этого пострадавшие заказывали в заведении пиццу, лапшу и суши.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В атаках на Израиль виновата разведка, считают западные журналисты. Как спецслужбы не увидели угрозу и допустили войну?

    Россиянам раскрыли способ в два клика решить один насущный вопрос

    Кремль анонсировал встречу Путина и премьера Ирака

    В Петербурге закрыли три «Угрюмочных»

    Названы способы замедлить развитие распространенной у пожилых людей болезни глаз

    В России вышедший из СИЗО бывший мэр заблокировал здание администрации города

    Стрелявшего по палатке с людьми россиянина задержали

    Женщину задержали в аэропорту с ящиком фекалий жирафа для необычного украшения

    Дмитрия Быкова начали проверять по статье о дискредитации ВС России

    В Израиле признали отсутствие данных о передаче оружия с Украины ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости