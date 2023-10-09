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18:46, 9 октября 2023Ценности

Звезда сериала «Ход королевы» снялась в купальнике и удивила фанатов

Фото: Alana Herlihy / ODDA Magazine

Британо-аргентинская актриса Аня Тейлор-Джой приняла участие в съемке доя журнала ODDA Magazine и удивила фанатов. На соответствующие снимки знаменитости в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

Так, на одном размещенном фото 27-летняя звезда популярного сериала «Ход королевы» запечатлена сидящей на песке в джинсах и бюстгальтере от бикини, обняв себя за плечи. Кроме того, она снялась в слитном купальнике люксового бренда Dior, позируя на надувной акуле.

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Для первого образа стилисты собрали ее волосы и уложили в мелкие пучки по пробору, а для второго — зачесали пряди в высокий пучок и прикрепили к нему золотистую длинную мишуру.

Читатели портала смутились данной фотосессией, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Аня — доказательство того, что инопланетяне существуют», «Странно, но красиво», «Смотрится как реклама к новому научно-фантастическому фильму», «Она выглядит просто невероятно», «Аня необычная — это факт. По крайней мере она не пытается быть клоном Кардашьян», — высказывались они.

В феврале нелепый наряд Ани Тейлор-Джой, в котором она посетила ежегодную кинопремию BAFTA, стал предметом насмешек в сети. Фотографы запечатлели знаменитость на ковровой дорожке кинопремии в бархатном мини-платье бренда Schiaparelli песочного цвета, оформленном четырьмя бантами. На ней была длинная массивная шаль в тон наряду, босоножки и серебряное ожерелье.

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    Мария Винар
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