Российскую пенсионерку задержали при попытке поджога военкомата

В Челябинске задержали пытавшуюся поджечь военкомат 69-летнюю пенсионерку

В Челябинске 69-летнюю российскую пенсионерку задержали за попытку поджога военкомата. Об этом в понедельник, 9 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, ЧП произошло 7 октября возле областного комиссариата. Около 18 часов подозреваемая подошла к зданию, достала бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в стену. Огонь удалось потушить подоспевшим на место сотрудникам ГИБДД, женщину задержали. В отношении нее завели дело о попытке уничтожения чужого имущества.

Ранее житель Бурятии был осужден на 13 лет лишения свободы за совершение теракта в виде поджога военкомата. 40-летний мужчина будет отбывать наказание первые три года в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Уголовное дело рассматривалось окружным военным судом.