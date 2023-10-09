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10:34, 9 октября 2023Россия

Сбитый под Белгородом дрон нес чешскую взрывчатку

Shot: сбитый под Белгородом беспилотник нес чешскую взрывчатку «Семтекс»

Фото: РИА Новости

Беспилотник, который сбили под Белгородом, был начинен пластиковой взрывчаткой «Семтекс», произведенной в Чехии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обломки беспилотника нашли вечером в воскресенье, 8 октября, на территории приусадебного участка в Корочанском районе граничащего с Украиной российского региона. Выяснилось, что обломки принадлежат дрону самолетного типа, который сбили над областью четырьмя днями ранее.

Взрывотехники обнаружили 800 граммов чешской взрывчатки, которая была начинена поражающими элементами в виде металлических шариков. Взрывчатку изъяли для проведения экспертизы.

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    Анастасия Шейкина
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