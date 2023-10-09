Заподозренному ФСБ в коррупции военкому ужесточат обвинение

Начальнику военкомата на Урале, задержанному ФСБ за взятки, ужесточат статью

Военные следователи могут ужесточить обвинение начальнику отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергею Белоусову, задержанному ФСБ за коррупцию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, подельник военкома пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Белоусова. Его действия квалифицируются по статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Белоусова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взяток от призывников, не желающих служить в армии.