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09:47, 9 октября 2023Силовые структуры

Заподозренному ФСБ в коррупции военкому ужесточат обвинение

Начальнику военкомата на Урале, задержанному ФСБ за взятки, ужесточат статью

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Военные следователи могут ужесточить обвинение начальнику отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергею Белоусову, задержанному ФСБ за коррупцию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, подельник военкома пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Белоусова. Его действия квалифицируются по статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Белоусова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взяток от призывников, не желающих служить в армии.

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    Любовь Ширижик
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