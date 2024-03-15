В России получившего взятки бывшего военкома оставили под домашним арестом

Экс-начальника военкомата в Екатеринбурге оставили под домашним арестом

Свердловский областной суд Екатеринбурга оставил под домашним арестом экс-начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Сергея Белоусова, задержанного за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Белоусов был задержан летом 2023 года сотрудниками ФСБ по подозрению в получении денег от призывников-уклонистов от военной службы в армии.

29 февраля 2024 года Кировский районный суд Екатеринбурга заключил фигуранта под домашний арест на срок до 5 мая текущего года по статье о получении взятки. Однако адвокат обвиняемого подал в Свердловский областной суд апелляционную жалобу с прошением более мягкой меры пресечения.

9 октября 2023 года некий подельник Белоусова пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на фигуранта. Тогда военные следователи хотели ужесточить обвинение и возбудить дело по статье 201 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Ранее сообщалось, что Калининский районный суд Уфы приговорил к шести годам условно бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов города Константина Выропаева за получение взятки от хоккеистов, чтобы они не служили в армии.

