Над приграничным российским регионом сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом, об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что попытка атаковать объекты на территории Российской федерации беспилотником самолетного типа была пресечена 9 октября около 20:00 по московскому времени.

Ранее, 7 октября, силы противовоздушной обороны в Истринском городском округе предотвратили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

