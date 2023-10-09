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21:09, 9 октября 2023Россия

Над приграничным российским регионом сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом, об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что попытка атаковать объекты на территории Российской федерации беспилотником самолетного типа была пресечена 9 октября около 20:00 по московскому времени.

Ранее, 7 октября, силы противовоздушной обороны в Истринском городском округе предотвратили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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    Марина Совина
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