Женщину задержали в аэропорту с ящиком фекалий жирафа для необычного украшения

Американка привезла из Кении фекалии жирафа, чтобы сделать из них ожерелье

В США задержали женщину, пытавшуюся ввезти в страну жирафьи фекалии, из которых она хотела сделать необычное украшение. Об этом сообщает официальный сайт Погранично-таможенной службы США.

Неназванную американку из штата Айова выбрали для проверки багажа после прибытия в аэропорт Миннесоты 29 сентября. Она сразу решила задекларировать ящик, в который сложила фекалии жирафа. По ее словам, она привезла их из поездки по Кении, потому что захотела сделать из них ожерелье. Она также сообщила таможенным офицерам, что до этого делала украшения из фекалий лося.

По информации Общественного радио Миннесоты, для ввоза фекалий жирафа в Соединенные Штаты требуется специальное разрешение, которого у нее не было. Однако в отношении женщины не будет применено никаких санкций, поскольку она задекларировала свой груз и передала его сотрудникам пограничного контроля. Впоследствии специалисты уничтожили фекалии.

Региональный начальник Погранично-таможенной службы США ЛаФонда Саттон-Берк заявила, что «ввоз фекалий на территорию страны представляет реальную опасность». По ее словам, женщина могла серьезно заболеть из-за украшения с фекалиями. В Кении относительно широко распространены такие опасные заболевания, как африканская чума свиней, классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, ящур и везикулярная болезнь свиней.

Ранее сообщалось, что 42-летний турист из США попытался провезти контрабандой живого аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур. Сотрудники службы безопасности немецкого аэропорта обнаружили рептилию в чемодане, когда увидели ее на снимке интроскопа.