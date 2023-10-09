Дмитрия Быкова начали проверять по статье о дискредитации ВС России

Писателя Дмитрия Быкова начали проверять по статье о дискредитации армии России

Российского писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) начали проверять по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ», — заявил источник. Отмечается, что обвиняемый в негативных комментариях о Российской армии деятель культуры в настоящий момент находится за границей.

В июне 2023 года сообщалось, что Дмитрия Быкова оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах. Поводом к разбирательству стало отсутствие маркировки со статусом иноагента в социальных сетях автора. Никулинский суд Москвы назначил Быкову штраф в размере 40 тысяч рублей за административное правонарушение. На заседании суда литератор не присутствовал.