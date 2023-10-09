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11:32, 9 октября 2023Экономика

В российской технике задействуют китайскую начинку

Российская «Норси-Транс» начнет выпуск техники на китайских процессорах Loongson

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская компания «Норси-Транс» начнет выпуск серверов, систем хранения данных, персональных компьютеров и ноутбуков, работающих на китайских процессорах Loongson. Об этом заявил генеральный директор фирмы Сергей Овчинников, его слова приводит «Коммерсантъ».

На начальном этапе компания выпустит тестовую партию техники. Для реализации этой цели «Норси-Транс» к настоящему времени приобрела около 100 процессоров китайского производства, рассказал Овчинников. Речь идет о чипах Loongson 5000-й серии, которые сопоставимы по производительности с Intel Core i5 десятого поколения. В дальнейшем продукцию «Норси-Транс» планируют поставлять государственным и корпоративным заказчикам.

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Партнером проекта выступит «Базальт СПО», являющаяся разработчиком операционной системы (ОС) «Альт». Эта фирма займется адаптацией ОС под процессоры Loongson, уточнил председатель совета директоров компании Алексей Смирнов. В то же время, как уточняет «Ъ», «Норси-Транс» — не единственный российский производитель электроники, который намерен использовать процессоры Loongson в своем оборудовании. Еще одной компанией, собирающаяся использовать китайскую начинку, является «Промбит».

Производители электроники заинтересовались китайскими процессорами после ухода ряда западных поставщиков с российского рынка. Например, в начале сентября немецкий разработчик промышленного софта SAP уведомил клиентов в РФ о прекращении поддержки своей продукции до конца года. Опрошенные «Ъ» эксперты тогда пришли к выводу, что уход немецкой компании станет болезненным, так как полноценного аналога технологиям SAP на российском рынке пока не существует.

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    Анатолий Акулов
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