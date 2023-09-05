IT-гигант до конца года прекратит поддержку своего софта в России

«Ъ»: SAP уведомил клиентов в России о прекращении поддержки софта до конца года

Поставщик промышленного софта SAP уведомил клиентов в России о прекращении поддержки своего софта до конца года. До истечения контрактов у потребителей останется возможность пользоваться только облачными сервисами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо немецкого разработчика.

С 4 сентября подобные уведомления получили в общей сложности около 100 российских клиентов. До истечения контрактов у потребителей останется возможность пользоваться только облачными сервисами. После прекращения сроков соглашений функция поддержки софта может перейти к локальным IT-фирмам, включая учрежденную в декабре 2022 года бывшими сотрудниками SAP компанию «Лаб СП».

В то же время опрошенные «Ъ» эксперты утверждают, что полноценного аналога технологиям SAP на российском рынке пока не существует. Ввиду этого перейти в сжатые сроки на локальные IT-решения для обеспечения базовых систем предприятий будет крайне сложно.

Об уходе SAP с российского и белорусского рынков стало известно в марте 2022 года. В июне руководство немецкого разработчика объявило о реструктуризации офисов и переводе сотрудников в страны СНГ. Однако в конце октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что SAP не смог найти покупателя на российский рынок, из-за чего IT-гиганту пришлось отложить планы по уходу до конца 2022 года.