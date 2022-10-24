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17:39, 24 октября 2022Экономика

Немецкий IT-гигант не смог найти покупателя на бизнес в России

Reuters: SAP не сможет уйти из России в намеченные сроки

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Немецкая IT-компания SAP не сможет уйти с российского рынка в намеченные сроки до конца года, поскольку не сумела найти покупателя на бизнес, пишет Reuters со ссылкой на источники. Такую информацию агентству предоставило пятеро собеседников.

Планы уйти из страны компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения (ПО) для бизнеса, обнародовала еще в апреле, а в июле уточнялись сроки. Часть задач компания уже свернула, однако у нее сохраняются контракты на сопровождение ПО, а при их нарушении возникают юридические риски.

Три собеседника агентства утверждают, что контракты обновляют ежегодно в автоматическом режиме, в сентябре они были продлены на год.

Клиентами SAP в России ранее выступали крупнейшие организации страны, но, по данным источников, тем компаниям, которые попали под санкции, услуги больше не оказываются. Проверить информацию Reuters не удалось. Отказ IT-гиганта от оказания части услуг в России отрицательно сказался на некоторых секторах промышленности, утверждают аналитики и руководители организаций.

На фоне ухода западных компаний в России уже с марта начал расти спрос на собственное ПО, однако отмечалось, что заменить продукцию таких компаний, как Oracle, Microsoft и SAP, будет тяжело.

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Платон Щукин
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