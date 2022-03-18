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В России вырос спрос на отечественный софт

«Известия»: спрос на отечественный софт увеличился в шесть раз на фоне санкций против РФ

Фото: Pixabay

В России на фоне санкций вырос спрос на отечественный софт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, уход иностранных компаний стал мощным толчком для начатого несколько лет назад процесса импортозамещения. Он отметил, что с момента введения антироссийских санкций спрос на отечественный софт стал выше в три раза, а местами увеличился шестикратно.

Лашин отметил, для каждой зарубежной программы можно подобрать аналоги. Он подчеркнул, что заменить OS Windows могут ALT Linux, Astra Linux, РЕД ОС, РОСА. В сегменте баз данных эксперт выделяет PostgresPro и «Ред Базу данных», а в части ERP-решений — 1С и «Галактика». Также он отметил, что аналогами AutoCAD являются российские разработки «КОМПАС-ГРАФИК» и NanoCAD.

Однако в компании Smart Engines уверены, что заменить Oracle, Microsoft и SAP будет тяжело, особенно в тех областях, где российских разработок нет или они носят калейдоскопический характер. «Такой процесс всегда проходит болезненно: это сравнимо со сносом старого дома и строительством на его месте нового», — отметили в компании.

4 марта сообщалось, что корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Согласно заявлению компании, решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Microsoft координирует свою работу с правительствами США, ЕС и Великобритании.

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Марина Совина
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