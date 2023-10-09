Сотрудники аэропорта пытались ввезти кокаин на 40 миллионов долларов и попались

Сотрудники аэропорта Сиднея попались при попытке ввезти 100 килограммов кокаина

Сотрудники аэропорта Сиднея попытались ввезти в страну около 100 килограммов кокаина стоимостью около 40 миллионов долларов и попались правоохранителям. Теперь им грозит пожизненное заключение, сообщила пресс-служба австралийской федеральной полиции (Australian Federal Police, AFP).

Уточняется, что правоохранители поймали пятерых участников преступной группировки, которая сотрудничала с зарубежным наркокартелем и занималась ввозом кокаина в Австралию. Известно, что основным посредником иностранных торговцев был 42-летний мужчина из города Падстоу Хайтс. Он поддерживал связь с картелем о поставках запрещенного вещества из-за рубежа.

В Сиднее ему помогали два сотрудника аэропорта 55 лет и 61 года. Они обеспечивали доступ к погрузочно-разгрузочным работам и изъятие партий кокаина с прибывающих из-за границы самолетов. Их действия координировал еще один мужчина 62 лет, который обеспечивал доставку наркотиков сообщнику. Самой перевозкой занимался 24-летний водитель из Сиднея.

Всех злоумышленников поймали 7 октября в процессе поставки наркотика из ЮАР. У них изъяли пять мешков кокаина по 20 килограммов в каждом, который провезли в грузовом отсеке пассажирского лайнера. «Партия кокаина могла быть продана в виде 100 тысяч отдельных уличных сделок, ориентировочная стоимость которых составила бы 40 миллионов долларов (4 миллиарда рублей)», — заявили в полиции.

В AFP уточнили, что расследование деятельности банды началось еще в октябре 2022 года. Тогда к правоохранителям обратились представители сиднейского аэропорта, заметившие подозрительную активность сотрудников при разгрузке самолетов. Всем мужчинам грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения.

Ранее две туристки привезли из отпуска в Карибском море почти пять килограммов кокаина. Женщины спрятали наркотики в подкладке рюкзаков, общая стоимость запрещенного вещества составила от 15 до 40 тысяч долларов.