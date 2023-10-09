Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:35, 9 октября 2023Путешествия

Сотрудники аэропорта пытались ввезти кокаин на 40 миллионов долларов и попались

Сотрудники аэропорта Сиднея попались при попытке ввезти 100 килограммов кокаина

Фото: Jason Reed / Reuters

Сотрудники аэропорта Сиднея попытались ввезти в страну около 100 килограммов кокаина стоимостью около 40 миллионов долларов и попались правоохранителям. Теперь им грозит пожизненное заключение, сообщила пресс-служба австралийской федеральной полиции (Australian Federal Police, AFP).

Уточняется, что правоохранители поймали пятерых участников преступной группировки, которая сотрудничала с зарубежным наркокартелем и занималась ввозом кокаина в Австралию. Известно, что основным посредником иностранных торговцев был 42-летний мужчина из города Падстоу Хайтс. Он поддерживал связь с картелем о поставках запрещенного вещества из-за рубежа.

Материалы по теме:
Китайский Эскобар Как простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды
Китайский ЭскобарКак простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды
6 февраля 2021
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021
Пес войны. Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Пес войны.Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
28 мая 2021

В Сиднее ему помогали два сотрудника аэропорта 55 лет и 61 года. Они обеспечивали доступ к погрузочно-разгрузочным работам и изъятие партий кокаина с прибывающих из-за границы самолетов. Их действия координировал еще один мужчина 62 лет, который обеспечивал доставку наркотиков сообщнику. Самой перевозкой занимался 24-летний водитель из Сиднея.

Всех злоумышленников поймали 7 октября в процессе поставки наркотика из ЮАР. У них изъяли пять мешков кокаина по 20 килограммов в каждом, который провезли в грузовом отсеке пассажирского лайнера. «Партия кокаина могла быть продана в виде 100 тысяч отдельных уличных сделок, ориентировочная стоимость которых составила бы 40 миллионов долларов (4 миллиарда рублей)», — заявили в полиции.

В AFP уточнили, что расследование деятельности банды началось еще в октябре 2022 года. Тогда к правоохранителям обратились представители сиднейского аэропорта, заметившие подозрительную активность сотрудников при разгрузке самолетов. Всем мужчинам грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения.

Ранее две туристки привезли из отпуска в Карибском море почти пять килограммов кокаина. Женщины спрятали наркотики в подкладке рюкзаков, общая стоимость запрещенного вещества составила от 15 до 40 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    Сын Трампа предсказал место начала следующего глобального конфликта

    Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

    Аферисты получили сроки за незаконную продажу квартир пьющих россиян

    Россиянин поссорился с братом из-за жены и вонзил нож ему в живот

    Блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену

    Сотрудники аэропорта пытались ввезти кокаин на 40 миллионов долларов и попались

    Россиянин пытался сделать фотографии военкомата и попался

    Израиль решил рискнуть заложниками в секторе Газа

    Депутат потребовал снять растянутый в российском городе баннер с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости