Голодный крокодил съел огромного питона

Latest Sightings: в ЮАР крокодил поймал и съел огромного питона

В национальном парке Крюгер, Южно-Африканская Республика (ЮАР), голодный крокодил растерзал питона на глазах у посетителей и съел его. Об этом сообщает Latest Sightings.

Посетительница парка Гейл Эразмус рассказала, что стала свидетелем нападения крокодила на огромную змею в середине сентября. Она вместе с другими людьми находилась на мосту и любовалась природой, когда увидела, как хищник выпрыгнул из воды и поймал питона.

Крокодил в попытке разорвать змею на части бросил ее в воду. Затем он поплыл к берегу, где продолжил терзать питона. «В конце концов крокодил ушел на большую глубину, скрылся за камышами, и мы потеряли его из виду. Это было завораживающее и поистине уникальное зрелище, которое оставило нас в полном восторге», — говорит Эразмус.

В дикой природе крокодилы питаются рыбой, птицами, лягушками и ракообразными. Однако хищники могут есть и других животных, если им представится такая возможность.

Ранее сообщалось, что в Австралии хозяин крокодиловой фермы заявил, что полеты боевых вертолетов CH-47 «Чинук» сексуально возбудили его питомцев. Специалистка по крокодилам выдвинула предположение, что рептилии принимают шум винтов вертолета за сигналы крупного конкурирующего самца и стремятся поскорее оплодотворить самок.

