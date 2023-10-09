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14:51, 9 октября 2023Ценности

Девушка рассказала о неожиданных последствиях длительной ходьбы в кроксах

Фото: Alexandra Torro / Unsplash

Ирландка с никнеймом @leahsickofthis рассказала о неожиданных последствиях длительной ходьбы в одной популярной обуви. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам 23-летней девушки, она провела три месяца в Америке и там постоянно носила резиновые сабо бренда Crocs. После того как вернулась к себе на родину, юзерша заметила, что ее ноги увеличились в размере. «Я вернулась домой, и ни одна моя обувь мне не подошла. Я как будто перешла с пятого размера на шестой (с 38 на 39 — прим. «Ленты.ру»). Сейчас я больше не ношу кроксы так часто, но размер остался таким же», — объяснила она.

Подписчики, в свою очередь, решили высказать свои предположения, почему так произошло. «Возможно, кроксы позволили вашей ноге вытягиваться, а не сжиматься, как туфли с острым носом», «Люди ведут себя так, будто это плохо, ведь на самом деле они позволяют вашим ногам быть такими, какими они должны быть», «Попробуйте купить кроксы на размер поменьше», — писали они.

В сентябре блогерша Оливия Джилл предупредила о неожиданной опасности кроксов. Женщина рассказала, что гуляла с дочерью, которая надела резиновые сабо бренда Crocs, в местном торговом центре. По ее словам, один из кроксов застрял в подъемно-транспортной машине, когда они доехали до середины пути. Таким образом, ребенок едва не получил серьезную травму.

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    Мария Винар
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