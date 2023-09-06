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16:23, 6 сентября 2023Ценности

Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

Фото: @olivia_jill_

Блогерша Оливия Джилл предупредила о неожиданной опасности одной популярной обуви. На соответствующую историю обратило внимание издание Mirror.

Женщина на личной странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала, что гуляла с дочерью, которая надела резиновые сабо бренда Crocs, в местном торговом центре. По ее словам, когда они доехали до середины пути, один из кроксов застрял в подъемно-транспортной машине. Таким образом, ребенок едва не получил серьезную травму.

«К счастью, я сразу же вытащила ее ногу. Это был ужасный несчастный случай. Я хочу предупредить других, чтобы они держали своих детей подальше от краев эскалатора», — предупредила она.

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Кроме того, женщина предоставила снимки после произошедшего инцидента. На размещенных кадрах видно, что носок одного из кроксов дочери Джилл был полностью отрублен.

Пользователи сети поддержали блогершу и поделились своим опытом в комментариях под постом. «То же самое случилось с моим сыном на прошлой неделе в торговом центре», «Две недели назад моя дочь сломала лодыжку на одном из эскалаторов», «Вы знаете, что в Disney World не пускают людей в кроксах на эскалаторы именно по этой причине?», «О боже, рада, что с вашей дочерью все в порядке, это ужасно», — высказались они.

В феврале невесты массово пришли на свадьбы в резиновых кроксах и стали объектами споров в сети. По информации издания LadBible, виновницы торжества принялись публиковать в TikTok ролики, на которых они демонстрируют процесс декорирования упомянутой обуви специальными вставками.

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    Екатерина Ештокина
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