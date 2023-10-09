Депутат потребовал снять растянутый в российском городе баннер с Путиным

В Орле депутат потребовал убрать со здания баннер с изображением Путина

В Орле потребовали демонтировать растянутый на фасаде одного из зданий баннер с изображением президента России Владимира Путина. Депутат обсловета Руслан Перелыгин заявил, что таким образом руководство региона подрывает доверие к главе государства. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Перелыгина, баннер закрывает фасад городской достопримечательности — Дома быта. От утверждает, что полотнище растянули для того, чтобы не ремонтировать строение.

Использование образа Путина подобным образом подрывает доверие к нему в преддверии президентских выборов в 2024 году, отметил депутат. «Я требую от орловских чиновников снять баннер с изображением Владимира Путина со здания, а также произвести ремонт фасада Дома Быта», — заключил он.

Ранее в Ярославле бывший муниципальный депутат Александр Симон попросил заметить слово «мэр» русскоязычным синонимом. Также он потребовал подобрать аналог слову «муниципалитет». В своих требованиях экс-депутат сослался на федеральный закон «О государственном статусе русского языка».