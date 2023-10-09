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20:31, 9 октября 2023Россия

Депутат потребовал снять растянутый в российском городе баннер с Путиным

В Орле депутат потребовал убрать со здания баннер с изображением Путина
Руслан Перелыгин

Руслан Перелыгин. Фото: страница Руслана Перелыгина во ВКонтакте

В Орле потребовали демонтировать растянутый на фасаде одного из зданий баннер с изображением президента России Владимира Путина. Депутат обсловета Руслан Перелыгин заявил, что таким образом руководство региона подрывает доверие к главе государства. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Перелыгина, баннер закрывает фасад городской достопримечательности — Дома быта. От утверждает, что полотнище растянули для того, чтобы не ремонтировать строение.

Использование образа Путина подобным образом подрывает доверие к нему в преддверии президентских выборов в 2024 году, отметил депутат. «Я требую от орловских чиновников снять баннер с изображением Владимира Путина со здания, а также произвести ремонт фасада Дома Быта», — заключил он.

Ранее в Ярославле бывший муниципальный депутат Александр Симон попросил заметить слово «мэр» русскоязычным синонимом. Также он потребовал подобрать аналог слову «муниципалитет». В своих требованиях экс-депутат сослался на федеральный закон «О государственном статусе русского языка».

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    Алан Босиков
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