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07:24, 9 октября 2023Россия

В российском городе десятилетнюю девочку придавило деревом

В Липецке из-за ветра упали больше 20 деревьев, одно из них рухнуло на ребенка

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Липецке из-за непогоды упали больше 20 деревьев, одно из них рухнуло на девочку. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

На сайте управления Следственного комитета по российскому региону уточнили, что пострадала десятилетняя девочка — ее госпитализировали. Правоохранители после случившегося начали проверку.

«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Повреждено 11 автомобилей, детская площадка и забор частного дома. Одно дерево упало на девочку», — сообщила о разрушениях мэр.

Она добавила, что в городе дежурные бригады занимаются уборкой упавших деревьев круглосуточно, специалисты восстанавливают электричество.

Ранее в Смоленской области годовалую девочку, которая находилась в коляске, снесло ураганным ветром. Это случилось возле кинотеатра «Современник» в Смоленске, там порывы ветра достигали до 22 метров в секунду.

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    Анастасия Шейкина
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