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12:42, 9 октября 2023Из жизни

Женщина рассказала о преследованиях бывшего мужа-призрака

Англичанка заявила о ревности и преследованиях бывшего супруга-призрака

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Женщина из Великобритании, которая недавно «развелась» с мужем-призраком, заявила о преследованиях с его стороны. Об этом пишет Daily Mirror.

Рокер Брокард утверждает, что завела отношения с духом по имени Эдуардо осенью 2021 года. Жизнь Эдуардо, который был солдатом в Викторианскую эпоху, якобы оборвалась в 35 лет после падения в колодец. Призрак явился англичанке однажды вечером во время грозы и с тех пор начал регулярно навещать ее. Со временем у них завязался роман.

Осенью 2022 года Брокард и Эдуардо «поженились» в заброшенной часовне в присутствии духов знаменитостей. Менее чем через год Брокард рассказала СМИ о неверности мужа и намерении развестись с ним. Для этого она провела обряд экзорцизма в той же заброшенной часовне, где прошла их свадьба, и написала об этом событии песню Just Another Anthem.

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Однако это, по ее словам, не остановило Эдуардо от приступов ревности. После развода Брокард решила развеяться и отправилась в Париж, чтобы отдохнуть. Когда она гуляла вдоль Сены, то заметила в воде отражение красивого мужчины, но рядом никого не было. Так она познакомилась с призраком, который представился как Фабиан. Позже оказалось, что в действительности это был Эдуардо. «Не могу поверить, что меня обдурил призрак», — призналась Брокард.

После этого случая женщина твердо решила больше не начинать романтические отношения с призраками и стала ходить на свидания с живыми мужчинами. Это очень разозлило Эдуардо, который из мести оторвал от подаренного Брокард букета все бутоны, порвал лепестки и рассыпал их на кровати. В попытке стать похожим на живого современника бывшей жены Эдуардо даже однажды возник перед Брокард не в своей военной форме, а в обычной одежде и с короткими светлыми волосами, «как у Кена».

«Медиум сказала мне, что Эдуардо всегда будет со мной, и я никак не могу смириться с этой мыслью», — рассказала женщина. Брокард очень хочет начать новую главу своей жизни и избавиться от бывшего мужа-призрака навсегда. По ее утверждению, теперь она стремится жить в реальном мире и говорит, что, хотя «скелеты и покойники могут казаться сексуальными, на самом деле они холодные, непредсказуемые и пугающие».

Ранее женщина из Колумбии рассказала, что на протяжении 20 лет состояла в любовной связи с призраком. Их роман закончился, когда она разглядела страшное лицо любовника.

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    Антонина Черташ
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