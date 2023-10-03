Женщина 20 лет занималась сексом с призраком и бросила его из-за клыков

Женщина из Колумбии утверждает, что на протяжении 20 лет состояла в любовной связи с призраком. Об этом она рассказала журналистам колумбийского телеканала Canal 1.

По словам Паолы Флорез, она каждую ночь занималась сексом с неизвестным духом. Их отношения начались, когда она была еще юной девушкой. Она очень испугалась, впервые столкнувшись со своим любовником: кто-то невидимый тогда провел рукой от ее бедра к ее груди. Однако вскоре Флорез влюбилась в призрака и много лет наслаждалась отношениями с ним.

Их роман закончился, когда Флорез однажды удалось разглядеть его лицо. «Он был очень крупным. В день, когда я увидела его лицо, у него были клыки и облик гаргульи», — рассказала женщина. Колумбийка испугалась и после этого инцидента бросила призрака.

Парапсихолог Джайро Урбекс заявил, что история Флорез похожа на правду. Он добавил, что у женщины, вероятно, были отношения с так называемым инкубом. «Инкуб — это демоническая сущность из низшего астрала, мы обычно называем их низковибрационными, — рассказал Урбекс. — Они трогают людей и таким образом отнимают у них энергию».

Ранее жительница Великобритании, утверждавшая, что вышла замуж за призрака по имени Эдуардо, развелась с ним меньше чем через год после свадьбы. Причиной, по ее словам, стали измены мужа.