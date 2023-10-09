В ДНР россиянка предстанет перед судом за подготовку теракта в Мариуполе

В Донецкой народной республике (ДНР) 25-летняя россиянка предстанет перед судом за подготовку к теракту. Об этом в понедельник, 9 октября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

По данным надзорного ведомства, речь идет об Ирине Навальной, которая действовала под надзором украинских спецслужб. По согласованию с ними она достала из схрона полтора килограмма взрывчатки и заложила ее возле избирательного участка в Приморской районной администрации Мариуполя. Затем диверсантка отправилась за пультом дистанционного управления, чтобы осуществить подрыв, но по пути ее перехватили сотрудники российских правоохранительных органов.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье 205 («Покушение на совершение взрыва») УК РФ и 222.1 («Незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ») УК РФ.